21 Giugno 2023

Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico presso l’impianto di potabilizzazione di Conza della Campania (AV) per una potenza pari a 1.590,750 kWp. Importo: 3.366.684 € Scadenza: 7/7/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: