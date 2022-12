20 Dicembre 2022

Avviso di pubblicazione per la concessione demaniale marittima, per la durata di anni 40, per la realizzazione di un impianto eolico off-shore, denominato “eolico offshore molise” di potenza elettrica lorda pari a 1800 MW e dedicato ad alimentare un impianto di produzione di idrogeno di potenza 800 MW e sito in zona industriale del Comune […]

