20 Dicembre 2021

Avviso pubblico per acquisizione manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di affidamento. La gara è suddivisa ,in 3 lotti. Lotto c) viale della stazione, realizzazione impianto di illuminazione pubblica e opere accessorie. Comune di Ciriè (TO). Importo: 87.199 € Scadenza: 30/12/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

