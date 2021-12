6 Dicembre 2021

Manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione di impianto di illuminazione con posa in opera di torri faro campo 2/pista atletica leggera. Comune di Bra (CN). Ente appaltante: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bra – Baldissero D’alba – Montà – Monticello D’alba […]

