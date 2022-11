2 Novembre 2022

Avviso pubblico per la sollecitazione di proposte a iniziativa privata volte alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare presso le vasche volano del Gruppo Cap Holding SpA a Milano. Importo: n.d. Scadenza: n.d.

