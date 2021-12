14 Dicembre 2021

Avviso manifestazione di interesse propedeutica all'espletamento della procedura negoziata mediante R.D.O. sul mercato elettronico per la concessione in diritto di superficie di terreni di proprietà comunale per la realizzazione di impianti fotovoltaici su suolo, per la durata di 30 anni. Comune di Randazzo (CT). Importo: 15.000 € Scadenza: 10/1/2022

