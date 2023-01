31 Gennaio 2023

Manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di impianti elettrici, suddivisa in 2 lotti. Comune di Asti. Ente appaltante: Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano S.p.A. Importo: n.d. Scadenza: 12/2/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: