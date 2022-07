1 Luglio 2022

Lavori di realizzazione di impianti elettrici per correnti forti, terminalistica, canalizzazioni e cavi di linea correnti deboli. Gara è suddivisa in 3 lotti. Comune di Torino e Collegno (TO). Ente appaltante: INFRATO – Infratrasporti. To S.r.l. Importo complessivo: 12.464.045 € Scadenza: 29/7/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

