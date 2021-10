29 Ottobre 2021

Lavori di realizzazione di impianti di generazione distribuita di elettricità e opere accessorie per gli immobili dell’azienda USL della Romagna a Ravenna. Ente appaltante: AUSL della Romagna. Importo: 5.000.000 € Scadenza: 15/11/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: