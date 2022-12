27 Dicembre 2022

Procedura Aperta Telematica per l’assegnazione di un Accordo Quadro per la realizzazione di impianti di alimentazione presso Depositi ATM e impianti di ricarica veloce per e-bus ai capolinea delle città di Milano e Monza. Numero di riferimento: Appalto n. 3600000160. Ente appaltante: Azienda trasporti milanesi SpA Importo: 19.858.579 € Scadenza: 14/2/2023 Bando (pdf) Bandi […]

Potrebbe interessarti anche: