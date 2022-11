8 Novembre 2022

Accordo quadro per interventi di realizzazione di impianti ad alta efficienza o da fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e termica – Energy Performance Contract. La gara è suddivisa in 4 lotti. Luogo di esecuzione: sedi dei Consorziati CEV richiedenti la fornitura nell’intero territorio nazionale. Ente appaltante: Consorzio Energia Veneto. Importo complessivo: 8.140.000 € Scadenza: […]

