7 Giugno 2023

Avviso pubblico per la realizzazione dell’illuminazione pubblica nel quartiere Olmo di Riccio nel Comune di Lanciano (CH). Durata 230 giorni. Ente appaltante: CUC Comuni Lanciano Ortona Treglio. Importo: 210.000 € Scadenza: 13/6/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

