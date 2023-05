23 Maggio 2023

Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della realizzazione di un impianto di produzione fotovoltaica da 98 kW su copertura esistente con bonifica e smaltimento dell’attuale copertura in eternit e ripristino con pannello in lamiera grecata. Comune di Parma. Ente appaltante: Ade S.p.A. Importo: 300.000 € Scadenza: 4/6/2023 Bando (zip) […]

