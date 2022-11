28 Novembre 2022

Avviso volontario per la trasparenza ex ante per la realizzazione e l’esercizio di un impianto off-shore di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel mare adriatico meridionale di tutte le norme vigenti. Istanza di concessione demaniale marittima per la durata di anni 40. Per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico offshore […]

Potrebbe interessarti anche: