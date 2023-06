29 Giugno 2023

Appalto per l’affidamento dei lavori di realizzazione e/o manutenzione straordinaria di opere impiantistiche e civili, servizi di manutenzione ordinaria e manutenzione migliorativa edile. Questo appalto è suddiviso in 4 lotti. Lotto A: Accordo quadro per l’affidamento di lavori di realizzazione e/o manutenzione straordinaria di impianti elettrici, di potenza e speciali presso l’Aeroporto di Venezia. Durata […]

