22 Dicembre 2022

Avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto relativo alla progettazione esecutiva, realizzazione, manutenzione e gestione di 34 stazioni di ricarica per autoveicoli elettrici ad uso pubblico e 2 stazioni di ricarica per autoveicoli elettrici ad uso esclusivo degli automezzi dell’Ente parco nazionale del Gran Sasso. L’appalto avrà una durata […]

Potrebbe interessarti anche: