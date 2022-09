22 Settembre 2022

Avviso pubblico per la stipula di una convenzione della durata di 10 anni per la realizzazione e successiva gestione di una infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in regime di non esclusività. Importo: n.d. Scadenza: 18/11/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

