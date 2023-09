20 Settembre 2023

Avviso pubblico esplorativo volto ad individuare operatori economici interessati ad assumere contratti di PPP per la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici nel Comune di Milano. Ente appaltante: Amiacque srl Milano Importo: n.d. Scadenza: n.d. Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

