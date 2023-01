30 Gennaio 2023

Procedura aperta di project financing per l’acquisizione dei servizi di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e realizzazione, adeguamento e riqualificazione degli stessi. Comune di Parabita (LE). Ente appaltante: CUC Matino Parabita. Importo: 3.700.000 € Scadenza: 16/3/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: