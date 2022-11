23 Novembre 2022

Avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse a partecipare a una procedura negoziata per l’affidamento della realizzazione e gestione di un servizio stazioni di ricarica per mezzi di trasporto elettrici, presso il presidio Michele e Pietro Ferrero di Verduno (CN) per 12 anni. Ente appaltante: Regione Piemonte, ASL CN2 Alba e Bra Importo: n.d. Scadenza: […]

