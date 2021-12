3 Dicembre 2021

Avviso per la stipula di uno o più protocolli d’intesa per la realizzazione e successiva gestione dell’ampliamento dell’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, in regime di non esclusività. Al riguardo sono stati individuati n. 4 lotti contenenti ciascuno n. 8 colonnine di ricarica (sistemi di ricarica). Comune di Bergamo. Importo: n.d. Scadenza: 10/12/2021 Bando (zip) […]

