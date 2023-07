11 Luglio 2023

Progetto di realizzazione di un parcheggio pubblico comprendente attrezzature per la mobilità sostenibile e condivisa (parcheggio smart city) nella zona “borgata paradiso” – Viale Radich a Grugliasco (TO). Termine ultimo per l’esecuzione dei lavori: 180 giorni. Ente appaltante: Città Metropolitana di Torino Importo: 251.383 € Scadenza: 25/7/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi […]

