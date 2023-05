3 Maggio 2023

Bando di gara per la concessione del diritto di superficie su terreni di proprietà comunale per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare da fotovoltaico, nel Comune di San Demetrio Ne’ Vestini (AQ). Importo: 210.000 € Scadenza: 29/5/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

