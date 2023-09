7 Settembre 2023

Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse alla realizzazione di un progetto di trasferimento tecnologico dal titolo implementazione e realizzazione del bioreattore e del sistema tecnologico innovativo per l’ottimizzazione energetica a Comiso (RG). Ente appaltante: Comune di Vittoria Importo: 101.372,96 € Scadenza: 18/9/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di […]

Potrebbe interessarti anche: