3 Maggio 2023

Affidamento di lavori per la realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici sul territorio del Comune di Carate Brianza (MB). Durata 210 giorni. Importo: 198.747 € Scadenza: 16/5/2023 Bando (link) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

