5 Novembre 2021

Avviso per l’espletamento di procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione di campo in erba sintetica con illuminazione nel Comune di Cannobio (VB). Importo: 628.773 € Scadenza: 19/11/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

