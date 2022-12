7 Dicembre 2022

Procedimento per la realizzazione “a corpo” di due nuove cabine primarie per la trasformazione dell’energia elettrica – da 132 kv a 15 kv – ubicate in provincia di Modena. La gara è suddivisa in 2 lotti: lotto 1: Realizzazione nuova Cabina Primaria per trasformazione energia elettrica denominata “M. Baldaccini”, in via Montebonello, loc. Madonna dei […]

