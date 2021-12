3 Dicembre 2021

Avviso per la realizzazione di una nuova cabina primaria (o sottostazione) a 132kV, per la trasformazione da alta a media tensione, sita in località Marangona, nel Comune di Verona. Ente appaltante: AGSM Verona S.p.A. Importo: 8.262.067 € Scadenza: 30/12/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

