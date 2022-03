18 Marzo 2022

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori propedeutici al completamento funzionale del sistema elettrico in mt: realizzazione cabina mt/bt padiglione l dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A. Cardarelli a Napoli. Durata dell’appalto: giorni 65. Ente appaltante: AORN Antonio Cardarelli. Importo: 1.683.007 € Scadenza: 15/4/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in […]

