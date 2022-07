28 Luglio 2022

In Europa le nuove installazioni di impianti eolici e fotovoltaici dovranno più che raddoppiare in pochi anni, per avere una crescita compatibile con gli obiettivi Ue al 2030 per le rinnovabili, fissati dal piano REPowerEU (510 GW totali di eolico e 600 GW di fotovoltaico). Autori: Harriet Fox, Paweł Czyżak, Sarah Brown Data pubblicazione: luglio […]

Potrebbe interessarti anche: