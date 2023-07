24 Luglio 2023

L’Europa deve investire di più nell’innovazione digitale e nelle tecnologie verdi, altrimenti la sua competitività internazionale è a rischio, soprattutto nei confronti degli Stati Uniti. In particolare, per centrare gli obiettivi del pacchetto Fit for 55 (ridurre di almeno il 55% le emissioni di gas serra al 2030), servono investimenti complessivi di circa mille miliardi […]

Potrebbe interessarti anche: