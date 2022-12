2 Dicembre 2022

Il Rapporto ufficiale sugli energy manager nominati in Italia predisposto da FIRE illustra i dati principali degli energy manager in Italia. Il documento mostra anche i risultati di due indagini; quest’anno i focus sono: Fit for 55 e schemi di incentivazione nei settori hard to abate. Autore: FIRE – Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia […]

