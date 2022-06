10 Giugno 2022

In Italia, a fine 2021, risultano installati poco più di un milione di impianti fotovoltaici (circa 1.016.000), per una potenza complessiva di 22,6 GW e una produzione poco superiore a 25 TWh. Gli oltre 80.000 nuovi impianti entrati in esercizio nel 2021, principalmente con potenza inferiore a 20 kW, hanno incrementato di quasi 940 MW […]

