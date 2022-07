1 Luglio 2022

Il rapporto, pubblicato dall’Associazione italiana energie agroforestali, in collaborazione con Progetto Fuoco e Italia Legno Energia, fornisce una fotografia del settore del riscaldamento a biomasse in Italia. Autore: Aiel Data pubblicazione: giugno 2022 Pagine: 16 Il documento è collegato all’articolo: Consumi, tendenze di mercato, ricambio tecnologico: presente e futuro di legna e pellet in Italia […]

