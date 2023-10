23 Ottobre 2023

Nei primi nove mesi dell’anno la domanda di elettricità è calata del 4% sul periodo gennaio-settembre 2022. La produzione termica perde il 16,2%; quella da carbone il 29,8%. Le rinnovabili crescono del 10,9%: 8,4 TWh in più rispetto all’anno scorso. L’idroelettrico produce il 29,9% in più, +9,6% per il solare FV e +3% per l’eolico. […]

