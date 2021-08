23 Agosto 2021

Le fonti rinnovabili in Italia nei primi sette mesi del 2021 generano 71 TWh, il massimo dal 2015, ma si abbassa al 38,4% la quota delle rinnovabili sulla domanda elettrica. In aumento eolico e idroelettrico, cala la produzione da fotovoltaico Autore: Terna Data pubblicazione: agosto 2021 Pagine: 26 Il documento è collegato all’articolo: Rinnovabili in Italia: a […]

