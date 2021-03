10 Marzo 2021

Domanda di elettrica in Italia in linea con il periodo gennaio-febbraio 2020. Nonostante la diminuzione della produzione da FV, le rinnovabili nel complesso registrano i dati più elevati per quota sulla domanda e in termini assoluti dal primo bimestre 2014 (34,3%). Autore: Terna Data pubblicazione: marzo 2021 Pagine: 26 Il documento è collegato all’articolo: Primo […]

