11 Novembre 2022

Il rapporto del Gse consente di evidenziare l’evoluzione, in senso restrittivo o estensivo, della regolazione regionale in materia di procedimenti autorizzativi per le diverse tecnologie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Autore: Gse Data pubblicazione: novembre 2022 Pagine: 215 Il documento è collegato all’articolo: Rinnovabili, come sta cambiando la regolazione regionale tra […]

