3 Febbraio 2023

Il documento presenta i risultati delle analisi di identificazione delle capacità obiettivo, condotte in entrambi gli anni orizzonte 2030 e 2040 nei differenti scenari energetici sviluppati da Terna e Snam, pubblicati in data 1° agosto 2022. Autore: Terna Data pubblicazione: febbraio 2023 Pagine: 128 Il documento è collegato all’articolo: Terna: no a nuovo gas ma […]

