22 Novembre 2022

Lo stato della crisi energetica nel tessuto produttivo italiano: inflazione in forte aumento, prezzi alle stelle di elettricità e gas per le piccole e medie imprese, che nel 2022 pagheranno 23,9 miliardi di euro in più rispetto al 2021. I settori industriali più esposti ai rincari energetici sono 43, in cui operano più di 880mila […]

