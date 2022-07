4 Luglio 2022

Tra nord Africa e penisola araba ci sono progetti – tra quelli annunciati e quelli in corso di sviluppo/costruzione – per oltre 73 GW di fonti rinnovabili, di cui 60,9 GW previsti entro il 2030. La maggior parte della nuova potenza green installata sarà in grandi impianti fotovoltaici utility-scale: quasi 50 GW, con molte iniziative […]

