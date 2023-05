11 Maggio 2023

In Europa si potrebbe fare a meno di tutto il gas russo in pochi anni, entro il 2028, investendo unicamente in fonti rinnovabili ed efficienza energetica e ripagando una buona fetta di tali investimenti con i risparmi sui consumi di gas. Le conclusioni di uno studio dell’Oxford Sustainable Finance Group. Autori: Jacob Schumacher, Thomas Bunting, […]

