10 Agosto 2022

Concorso di progettazione in due gradi per acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo della mobilità elettrica, costituite da punti di ricarica associati ad impianti di generazione energetica da fonti rinnovabili idonei ad […]

Potrebbe interessarti anche: