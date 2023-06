30 Giugno 2023

Project financing per la pubblica illuminazione del comune di Muggia (TS). Ente appaltante: U.i.p.a. Ufficio intercomunale dei pubblici appalti dei comuni di Muggia, Grado e San Dorlingo della Valle Dolina. Importo: 6.720.000 € Scadenza: 3/8/2023 Bando (pdf)

