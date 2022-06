27 Giugno 2022

Avviso di indagine di mercato n. A00098 per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto relativo alla fornitura di un prototipo per attività sperimentale su recupero materiali dai pannelli fotovoltaici a fine vita. Ente appaltante: ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Importo: 73.770 € Scadenza: 7/7/2022 Bando (zip) […]

