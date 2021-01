29 Gennaio 2021

Avviso per la stipula di un protocollo di intesa per la realizzazione e successiva gestione di una infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici in regime di non esclusività a Misano di Gera d’Adda (BG). Importo: 1.234 € Scadenza: 08/02/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

