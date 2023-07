11 Luglio 2023

Avviso esplorativo per indagine di mercato volta all’eventuale affidamento in concessione del servizio di progettazione, realizzazione, messa in produzione e gestione di impianti fotovoltaici, previa riqualificazione dei piani di copertura degli edifici interessati, mediante partenariato pubblico privato. Ente appaltante: Centrale unica di committenza area Nolana c/o agenzia locale per lo sviluppo dell‘area Nolana Scpa Importo: […]

