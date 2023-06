14 Giugno 2023

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare a una procedura negoziata mediante Rdo e-appalti FVG per l’affidamento del servizio di progettazione, installazione ed assistenza degli impianti elettrici nell’ambito della manifestazione “Friuli doc 2023”. Importo: 37.000 € Scadenza: 23/6/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri […]

