19 Novembre 2021

Bando di gara per l’affidamento per del servizio di architettura e ingegneria consistente nella progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori dell’intervento di ristrutturazione, adeguamento strutturale, efficientamento energetico dell’ex casello idraulico sito in Peschiera del Garda (VR) da destinarsi alla nuova tenenza della guardia di finanza. Ente appaltante: Agenzia […]

Potrebbe interessarti anche: