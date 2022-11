17 Novembre 2022

Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di un operatore economico/soggetto aggregatore per il supporto tecnico-economico al Comune di Spoleto (PG) per la progettazione e la creazione di una comunità energetica rinnovabile. Importo: n.d. Scadenza: 29/11/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

